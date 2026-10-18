Transatlantische Kontakte: Sachsen und Arizona wollen Halbleiterbranche vernetzen

Arizona hat nach WFS-Angaben seit 2020 mehr als 70 Ausbau- und Ansiedlungsprojekte in der Halbleiterbranche mit einem Investitionsvolumen von über 314 Milliarden US-Dollar angezogen. Dazu zählen Vorhaben in der Chipfertigung, bei Anlagen und Materialien sowie in Forschung und Chipverpackung.