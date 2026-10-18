Dresden (dpa/sn) - Sachsen will Unternehmen den Zugang zum US-Halbleitermarkt erleichtern. "Sächsische Unternehmen erhalten bessere Zugänge zu einem der wichtigsten Halbleitermärkte der USA", sagte Thomas Horn, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS). Die WFS und die Arizona Commerce Authority, die Wirtschaftsförderungsagentur des US-Bundesstaates Arizona, wollen Unternehmen und Institutionen beider Regionen künftig enger vernetzen.
Transatlantische Kontakte Sachsen und Arizona wollen Halbleiterbranche vernetzen
dpa 18.10.2026 - 11:52 Uhr