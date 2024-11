München (dpa/lby) - Verkehrschaos in München: Ein Lkw hat am Donnerstagabend am Romanplatz die Oberleitung der Tram heruntergerissen. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-jährige Fahrer mit seinem Gespann stadteinwärts unterwegs und hatte vergessen, die Hebebühne auf der Ladefläche einzufahren. Dadurch wurde die Oberleitung heruntergerissen und lag - noch unter Strom - auf der Straße.