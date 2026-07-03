Dresden (dpa/sn) - Bei einem Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn sind in Dresden sechs Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Vormittag an einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen wollte den Angaben zufolge abbiegen und stieß dabei mit der Tram zusammen. Nach Angaben der Feuerwehr verkeilten sich die Fahrzeuge. 40 Einsatzkräfte rückten an, um die Straßenbahn wieder auf die Gleise zu heben.