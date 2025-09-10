Für die Metzelser Schlepperfreunde geht es jetzt in die heiße Phase: Am 13. und 14. September erwarten sie zum großen Schleppertreffen wieder viele Gäste. Dann wird auch wieder das stärkste Gefährt ermittelt. „Traktor Pulling“ heißt der Wettbewerb, bei dem ein Schlepper einen Bremswagen ziehen muss, der sich – wie der Begriff schon vermuten lässt – als wahrer Bremsklotz erweisen wird. Extra aus Hannover wird solch ein Teil per Tieflader herangeschafft. „Der Bremswagen bringt es auf vier Tonnen“, sagt Steffen Schneider, der Vorsitzende des Vereins Schlepperfreunde Metzels. Die verschiedensten Traktoren müssen diese Art Schlitten hinter sich herschleppen. 100 Meter lang ist dabei die Strecke. Nicht alle werden dies schaffen. Und weil die Traktoren ja völlig unterschiedlich von der Leistung her sind und es fair zugehen soll, werden diese zuvor gewogen. „Meist haben wir dann acht oder neun Gewichtsklassen“, sagt der Vereinschef. Dementsprechend wird der Bremswagen dann noch mit Stahlgewichten, die ein Bagger drauf packt, bestückt, um gleiche Verhältnisse zu schaffen. Schließlich sollen nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Erwartet werden immerhin wieder alle möglichen Traktor-Typen verschiedenster Marken und Baujahre. Sie werden zu bestaunen sein oder aber auch am Wettbewerb, der bis 500 PS erlaubt, ihre Power demonstrieren.