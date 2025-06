In den USA werden die Münchner das Teamquartier in Orlando, Florida, beziehen. Das erste Spiel bestreiten die Bayern in Cincinnati gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC (15. Juni, 18 Uhr deutscher Zeit). Der Sieger kann bei dem Turnier in den USA bis zu 125 Millionen Dollar (knapp 116 Millionen Euro) kassieren.