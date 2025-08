Der Alltag hat die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen wieder. Seit Montagvormittag schwitzen Kapitänin Roosa Laakkonen und Co. wieder für die neue Bundesliga-Saison, die am 12. Oktober mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Borken beginnt. In zwei Gruppen eingeteilt, hatte Athletiktrainer Alberto Ruiz Rubio kein Erbarmen.