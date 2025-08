In Thüringen wird aktuell zwar weder erst- noch zweitklassig Bundesliga-Fußball gespielt. Dafür werden aber die deutschen Nationalteams künftig häufiger im Freistaat sein. Der Grund: Sie schlagen ihr Trainingscamp im „Golf & Spa Resort Weimarer Land“ in Blankenhain auf. Das Luxus-Hotel mit Sterneküche beherbergte bereits vor der Heim-Europameisterschaft im vergangenen Jahr für eine Woche die deutschen Fußballer. Anschließend hatte die englische Nationalmannschaft, die 2024 Vize-Europameister wurde, während der EM ihr Mannschaftsquartier in der bei Weimar gelegenen 6600 Einwohner zählenden Kleinstadt.