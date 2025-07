Mumbru möchte künftig schneller spielen, strebt sonst aber nicht allzu viele Veränderungen an. "Wenn etwas schlecht war, änderst du es. Wenn alles gut war, änderst du vielleicht nicht zu viel", sagte er nach der Zusammenkunft in einem noblen Münchner Hotel. Nach gut einer Woche in Malaga steht in der kommenden Woche gegen Slowenien um NBA-Star Luka Doncic das erste Testspiel an.