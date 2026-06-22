Geht man in die Tiefe, wo der VfB Suhl die Grundlage für den sensationellen Doublegewinn in der Volleyball-Bundesliga gelegt hat, kommt man nicht an Zypern vorbei. Genauer gesagt an Paphos, wo die Mannschaft im vergangenen September erstmals für eine Woche dank ihres Premiumsponsors „Mantos“ zu einem Trainingscamp im Ausland weilte. Hier sei der Grundstein für Meisterschaft und Pokalsieg gelegt worden, speziell bezüglich der Teamchemie und Stimmung in der Mannschaft, sind sich die VfB-Verantwortlichen einig.