Training mit Profi-Fahrerin Rallye-Legende schult Rettungskräfte im sicheren Fahren

Kempten - Für sie gilt: schnell ankommen, aber vor allem auch trotzdem sicher ankommen. Die Fahrer von Rettungsfahrzeugen stehen besonders unter Druck, wenn sie mit Blaulicht und Sirene durch die Städte müssen. Damit sie heil ankommen, gibt es für sie spezielle Sicherheitstrainings. Bei einer Schulung in Kempten hatten einige Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes dabei nun eine besondere Lehrerin: Jutta Kleinschmidt, die einzige Frau, die bisher die legendäre Wüstenrallye Dakar gewinnen konnte.