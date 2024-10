Bad Köstritz (dpa/th) - Unter realistischen Bedingungen für Hochwassereinsätze trainieren: Das soll künftig an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz sein. An einem Übungsdeich sollen dort Einsatzkräfte üben können, wie mit Sandsäcken Wälle gebaut werden, wie Deiche abgesichert und dortige Schäden behoben werden.