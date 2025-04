Aus Sicht von Capelan sind kleine Smart Gyms eine sinnvolle Ergänzung, aber keineswegs ein Ersatz für normale großen Studios mit Personal. "Das ist wie beim Supermarkt: Für die kleinen Einkäufe geht man in den nahegelegenen kleinen Markt, aber für den großen Wocheneinkauf fährt man in den großen Markt, wo die Auswahl größer ist." Auf Dauer könnte es in den Smart Gyms langweilig werden und weniger attraktiv sein, da das Angebot nun mal geringer ausfalle als in größeren Fitnessstudios, sagt Capelan.