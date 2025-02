Trainerknall im Biathlon: Velepec wirft das Handtuch

Noch am finalen WM-Tag hatte Bitterling sich um die Leistungsfähigkeit der Biathlon-Männer gesorgt. „Die Abstände sind riesig und das ist nichts, was mich als Verantwortlichen zufriedenstellen kann“, sagte Sportdirektor Bitterling in Lenzerheide: „Daran müssen wir arbeiten, das müssen wir analysieren. Und das müssen wir in den Griff kriegen - gerade mit der wenigen Zeit bis Olympia.“ In weniger als einem Jahr beginnen die Spiele mit den Biathlon-Wettbewerben im italienischen Antholz. Wie schon vor zwei Jahren beim Heimspiel in Oberhof holten die Männer bei der WM in der Schweiz in den vergangenen beiden Wochen keine Medaille in den vier Einzelrennen. Insgesamt reichte es sogar nur zu einem Top-Ten-Platz durch den Thüringer Philipp Horn, der im Einzel Siebter wurde. Die erste Staffel-Medaille seit fünf Jahren sei zwar ein schöner Erfolg und „grandios“ gewesen, doch die Bronze-Plakette spiegele analytisch gesehen die Kräfteverhältnisse bei den Skijägern derzeit auch gut wider.