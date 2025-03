"Wir sind Heiko sehr dankbar, dass er in einer für den Verein sehr schwierigen Situation die Verantwortung als Cheftrainer übernommen und sich dieser großen Herausforderung gestellt hat. Zuletzt waren aber die Unterschiede in der Wahrnehmung der sportlichen Ausrichtung unübersehbar. Deshalb haben wir jetzt diese Entscheidung so getroffen, auch in dem Bewusstsein, dass der Zeitpunkt dafür besser sein könnte", sagte Vereinspräsident Manfred Schwabl.