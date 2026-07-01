Berlin - Ex-Weltmeister Mats Hummels kann sich neben Jürgen Klopp auch Pep Guardiola als möglichen neuen Fußball-Bundestrainer und Nachfolger von Julian Nagelsmann vorstellen. Angesprochen auf beide Namen sagte der frühere Nationalspieler als Experte bei MagentaTV: "Ich glaube, dass sowohl Pep Guardiola als auch Jürgen Klopp überall hinpassen – jede Vereinsmannschaft, jede Nationalmannschaft. Die beiden besten Trainer des vergangenen Jahrzehnts, der letzten 17, 18 Jahre in meinen Augen weltweit. Deswegen könnte ich mir beide sehr gut vorstellen."