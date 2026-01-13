"Tuttosport": "Erdbeben bei Real Madrid, Xabi Alonso entlassen!"

"Gazzetta dello Sport": "Er wird durch seinen ehemaligen besten Freund Alvaro Arbeloa ersetzt, der bisher Castilla, die zweite Mannschaft von Real Madrid, trainierte. Eine sehr riskante Entscheidung, ganz im Stil von Florentino."

"Corriere della Sera": "Erschütterung bei den Blancos"

ENGLAND

"The Sun": "Real Madrid ersetzt Xabi Alonso durch einen ehemaligen Liverpool-Teamkollegen (42), nur acht Minuten nach Bekanntgabe seines Abschieds."

"Daily Mail": "Xabi Alonso von Real Madrid gefeuert: Vereinslegende nach nur sieben Monaten im Amt entlassen."

"BBC": "Es war die Bestätigung dafür, dass Florentino Perez nie wirklich an seinen Trainer geglaubt hatte."

SCHWEIZ

"Blick": "Am Sonntagabend verliert Real Madrid den Supercopa-Final gegen Barcelona 2:3. Keine 24 Stunden später ziehen die Verantwortlichen die Reissleine."

ÖSTERREICH

"Krone": "Paukenschlag in der spanischen La Liga: Real Madrid hat am Montag Trainer Xabi Alonso gefeuert."