Trainer ThSV Eisenach: Perfekt: Kaufmann geht nach Stuttgart

Worüber unsere Redaktion bereits vor Wochen berichtete, bestätigt sich nun: Die Zeitschrift „Sport-Bild“ meldete am Freitagabend, dass ThSV-Trainer Misha Kaufmann im Sommer zu Eisenachs Liga-Konkurrent TVB Stuttgart wechselt. Laut „handballworld“ soll sich Kaufmann in den vergangenen Wochen bereits zu Gesprächen in Stuttgart befunden haben. Der Schweizer wird schon länger mit einem Wechsel zum Liga-Rivalen in Verbindung gebracht.