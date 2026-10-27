„Wir haben uns heute auch irgendwie wieder selbst geschlagen. Und dann wird es natürlich schwierig“, meint Thomas Schneyer, Trainer der Landesklasse-Mannschaft des FSV 06 Eintracht Hildburghausen und analysiert weiter: „Wir sind in den letzten Wochen ein bisschen aus der Spur gekommen, haben immer wieder Phasen im Spiel, wo uns zu viele Fehler passieren. Das war in den letzten Wochen, egal ob zuletzt zu Hause gegen Ohratal, was vermeintlich auch ein guter Gegner ist, aber auch schon in Gospenroda der Fall. Da haben sich einige Unzulänglichkeiten eingeschlichen. Und das kriegen wir gerade nicht raus.“ Und just jenes Schicksal ereilte seine Mannschaft auch beim 3:6 gegen Meiningen. „Dennoch haben wir heute gegen den Primus drei Tore geschossen. Gegen diese Mannschaft ist das eigentlich in Ordnung. Aber du darfst keine sechs Tore kriegen. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben gerade.“ Schneyer schlussfolgert: „Also wenn wir unsere Böcke da rausnehmen, haben sie wahrscheinlich am Ende zwei Tore und wir drei. Und dann haben wir gewonnen und alle sind glücklich (lacht/Anm. d. Red.).“