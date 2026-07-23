Hans Meyer (83) ist Trainer-Legende und Fußballphilosoph in einer Person. Selbst im reifen Alter besticht der einstige Erfolgstrainer des FC Carl Zeiss Jena und des 1. FC Nürnberg mit Fachverstand und Klarheit. In Teil I seiner Analyse der Fußball-Weltmeisterschaft beleuchtet er das XXL-Turnier, Weltmeister Spanien, Superstar Lionel Messi, die Fifa, den Videobeweis und die Popularität des Fußballs.