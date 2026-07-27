Trainer-Legende Hans Meyer: „Auch klare Köpfe machen Spieler besser“

Jamal Musiala, Kai Havertz und Florian Wirtz. Foto: Imago/Ulmer/Teamfoto

Aber?

Da sind wir wieder beim Thema der angeblichen Weltklasse. Nehmen wir Wirtz oder Musiala. Beide haben ein katastrophales Jahr hinter sich. Das wünsche ich keinem. Musiala war sehr schwer verletzt. Hoffentlich findet der Junge überhaupt wieder zu seiner Klasse zurück. Wirtz hat großes Talent und geht wegen dieses Talents für 130 Millionen nach England zum großen FC Liverpool. Damit musst du als junger Spieler erst einmal klarkommen im Kopf. Er ist dort nicht besser geworden, ich habe von ihm seitdem kaum eine überragende Leistung gesehen. Er hat mehr an sich gezweifelt, als es für seine Leistung gut war.

Und Kai Havertz?

Er spielt Mittelstürmer bei uns, obwohl er gar kein Mittelstürmer ist. Das hat weniger mit ihm zu tun, als damit, dass wir in Deutschland keine leistungsstarken Zentrumsstürmer haben. Mittlerweile hat er bei Arsenal die Kurve ein bisschen bekommen, ist englischer Meister geworden und stand im Champions-League-Finale. Aber er ist immer noch keiner, der andere führen kann. Alle drei, Havertz, Musiala und Wirtz, haben das Zeug zur Weltklasse. Sie müssten nur Unterstützung von erfahrenen Leistungsträgern bekommen. Aber Wirtz oder Musiala, die bei der WM eigentlich Hilfe brauchten, fanden sie nirgendwo.

Werden bei uns junge Spieler zu schnell zu Stars hochgejubelt von uns Medien oder von der Öffentlichkeit?

Es steht immer im Raum, dass wir Spieler beurteilen und verurteilen und sie nur in Extremen bewerten. Siehe Lennart Karl vom FC Bayern, der dort sehr gute Ansätze gezeigt hat. Er hat vor seiner Verletzung, die zum WM-Aus führte, aber nur zwei halbe Länderspiele gemacht. Trotzdem galt er bei den Medien und Fans schon als der große Hoffnungsträger für die WM. Da läuft doch etwas verkehrt.

Sollten, ja müssen wir unsere Ansprüche an die Nationalmannschaft zurückschrauben?

Wir sollten weniger auf unsere heroische Vergangenheit schauen. Wir hatten 50 Jahre lang immer großartige Spieler, mit denen man Weltmeister werden konnte und auch wurde. Seit 2014 ist es anders. Die unglaubliche Erfolgsstory des DFB ist aktuell mehr Last. Wir sind keine Weltklasse mehr und ein bisschen Demut stünde uns allen gut zu Gesicht. Andere Nationen haben übrigens ähnliche Probleme.

Warum mangelt es an Weltklasse? Warum fehlt es an Talenten? Läuft was falsch in der Nachwuchsausbildung?

Letzteres kann ich nicht beurteilen, da fehlt mir der Einblick. Aber ich erinnere mich an den 1. FC Magdeburg Anfang der 70-er Jahre. Die Nachwuchsabteilung der Magdeburger hat so überragend gearbeitet, dass 1974 beim Europapokalsieg gegen AC Mailand sieben 21-Jährige und jüngere gespielt haben. Alle in Magdeburg entwickelt. Die Magdeburger sind damals ohne Ende und berechtigt gelobt worden für ihre richtig gute Nachwuchsarbeit. Und wie viele Spieler hat die Nachwuchsabteilung in den nächsten zehn Jahren oben abgeliefert? Null, mit den gleichen Trainern. Es ist objektiv, dass es auch mal am Zufall des Talentaufkommens liegt. Momentan durchwandern wir eine Phase, in der das Talentaufkommen offensichtlich nicht den Erwartungen entspricht.

Mit Jürgen Klopp wird es nun besser?

Jürgen übernimmt, wenn man den Maßstab Weltklasse anlegt, mittlerweile eher eine sehr mittelmäßige Mannschaft. Das haben am Ende seiner großen Trainerlaufbahn Jogi Löw und die erfolgreichen Clubtrainer Flick und Nagelsmann zwar sicher auch erkannt, aber in ihrer Funktion lobenswerterweise nie als Ausrede für das Ausbleiben von Erfolgen benutzt. Für den komplizierten Weg zurück in die Erfolgsspur des deutschen Fußballs ist er der qualifizierteste Hoffnungsträger.

Wie sollte er die Aufgabe anpacken?

Dazu benötigt er keine klugen Ratschläge von mir. Seine Erfolge und seine Erfahrungen als überragender Clubtrainer erfüllen die wichtigsten Voraussetzungen als Nationaltrainer. Er wird es allerdings nicht allein schaffen, das hat sein Appell in seiner außergewöhnlichen Antrittspressekonferenz gezeigt. Die Köpfe der Spieler so zu beeinflussen, dass sie permanent die Nationalmannschaft als riesige Zusatzmotivation begreifen, wird eine wesentliche Erfolgsvoraussetzung werden. Auch klare Köpfe machen Spieler besser.

Wie ist Ihr Kontakt zu Jürgen Klopp?

Verständlicherweise ist er sehr oberflächlich, eigentlich nur über Textnachrichten. In erster Linie sind dies Glückwünsche von mir nach offensichtlichen Erfolgen. Also besonders häufig während seiner Zeit beim FC Liverpool. Da ich mich nicht näher mit seiner Funktion bei Red Bull auseinandergesetzt habe und also seine Arbeit dort nicht einschätzen konnte, in den letzten zwei Jahren deutlich weniger. Ich hoffe, dass ich ihm in Zukunft wieder viele Nachrichten schicken kann.

Klopp und Meyer: Gegenseitige Wertschätzung

Lob I: Jürgen Klopp bezeichnete Hans Meyer mehrfach als sein einziges echtes großes Trainervorbild. Er schätzt an ihm besonders den klugen, scharfen und humorvollen Umgang mit den Medien sowie seine direkte und ehrliche Art.

Lob II: Hans Meyer wiederum lobte Klopp oft für dessen psychologisches Geschick und seine authentische Menschenführung. Bereits 2018 brachte er Klopp als möglichen Bundestrainer ins Gespräch.

Treffen: Zuletzt trafen sich beide im vergangenen Oktober bei der der Gala der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur in Nürnberg. Dort wurde Jürgen Klopp mit dem Walther-Bensemann-Preis ausgezeichnet. „Es ist mir eine große Ehre, in die Fußstapfen herausragender Persönlichkeiten unseres Sports wie Sir Alex Ferguson und Franz Beckenbauer zu treten! Außerdem durfte ich mich wie ein Fan fühlen und die Legende Hans Meyer treffen – wie cool ist das denn?“, sagte Klopp bei der besonderen Ehrung.