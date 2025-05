Trainer geht nach Brasilien: Ancelotti über Real-Abschied: Trage Verein in meinem Herzen

Der brasilianische Verband hatte am Montag bekanntgegeben, dass Ancelotti einen Vertrag unterschrieben hat und die Seleção zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen wird. Ursprünglich besaß der Coach noch einen Kontrakt bis 2026 in Madrid. Nach einer enttäuschenden Saison, in der Real vermutlich ohne Titel bleibt, hatte es aber bereits seit Wochen Spekulationen um einen bevorstehenden Abgang gegeben.