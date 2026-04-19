Für Erlau-Trainer Maik Lipsius war es das letzte Spiel auf der Trainerbank des Erlauer SV Grün-Weiß. Bereits vor dem Anpfiff hatte er die Entscheidung offen und sachlich eingeordnet: „Wir haben im Vorfeld mit dem Vorstand offen über meine Position kommuniziert. Ich bin auf dem Stuhl nicht festgewachsen. Um den Schein zu wahren, muss man es nicht bis zum Saisonende machen. Wenn der Verein zu dem Entschluss kommt und einen Impuls braucht, dann ist das so. Mir wurde am Samstag mitgeteilt, dass ein neuer Impuls gesetzt wird. Vor dem Spiel gegen Ohratal wurde der Mannschaft die Entscheidung bekannt gegeben. Es gab kein böses Blut. Wir haben offen miteinander kommuniziert. Es geht ja nicht um mich. Keiner ist größer als der Verein selbst.“