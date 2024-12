Tragödien: Drei Menschen sterben an Weihnachten bei Unfällen

Eisenach: 70-Jähriger stirbt auf A4

Ein 70-jähriger Fahrer kam am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ums Leben. Laut Polizei war er in Richtung Dresden unterwegs, als er mit seinem Wagen nahe Eisenach aus unbekannter Ursache von der Straße abkam. Der 70-Jährige fuhr über eine Leitplanke und anschließend die Böschung hinunter. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zwischen Eisenach-Ost und Sättelstädt kam es aufgrund des Unfalls zu Behinderungen.