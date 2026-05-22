Tragödie: Untersuchungen in Görlitz nach Hauseinsturz unterbrochen

Görlitz - Nach dem Hauseinsturz in Görlitz mit drei Toten hat die Polizei die Untersuchungen vor Ort vorerst eingestellt. Die Kriminaltechniker hätten ihre Arbeit in den Nachtstunden unterbrechen müssen, weil sich die Reste der Giebelwände in Bewegung gesetzt hätten, sagte Raik Schulze, Leiter des Führungsstabes. "Dank der Technik des Technischen Hilfswerkes (THW) konnten wir unsere Einsatzkräfte rechtzeitig in Sicherheit bringen". Derzeit gehe es darum, die Gefahr zu beseitigen, damit die Untersuchungen am Unglücksort fortgesetzt werden können.