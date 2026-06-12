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  6. Sperrung der Straße wegen Trauertreff

Tragödie Rhön Sperrung der Straße wegen Trauertreff

Polizei und Feuerwehren sperren am Sonntag, 14. Juni, über mehrere Stunden die Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen. Grund ist ein Trauertreff.

Tragödie Rhön: Sperrung der Straße wegen Trauertreff
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Die Straße, die an dem kleinen Gedenkort vorbeiführt, wird am Sonntag zeitweise gesperrt. Foto: Iris Friedrich

Die Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen, an der am 1. Juni der schlimme Unfall passiert war, wird am Sonntag, 14. Juni, von 12.30 bis 15.30 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Wer die Gedenkveranstaltung für die vier Unfallopfer, die um 13.30 Uhr beginnt, besuchen möchte, gelangt bis an die betreffende Stelle und kann passieren, heißt es. Gesperrt ist ab der Kreuzung in Kaltensundheim Richtung Aschenhausen sowie ab Oberkatz/Aschenhausen.

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Diese Maßnahmen haben Verwaltung, Feuerwehren und Polizei verabredet, um bei dem Gedenktreff nicht weitere Menschen durch den laufenden Verkehr in Gefahr zu bringen. Die Einladung zum gemeinsamen Trauern vor Ort von 13.30 bis 15 Uhr geht von der Initiative „Straßenkreuze“ aus.