Tragödie Rhön: Sperrung der Straße wegen Trauertreff

Die Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen, an der am 1. Juni der schlimme Unfall passiert war, wird am Sonntag, 14. Juni, von 12.30 bis 15.30 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Wer die Gedenkveranstaltung für die vier Unfallopfer, die um 13.30 Uhr beginnt, besuchen möchte, gelangt bis an die betreffende Stelle und kann passieren, heißt es. Gesperrt ist ab der Kreuzung in Kaltensundheim Richtung Aschenhausen sowie ab Oberkatz/Aschenhausen.