Der Einsatzbericht des technischen Gutachters zum Unfallgeschehen liegt mittlerweile vor. Der extern beauftragte Gutachter konnte demnach den Unfallhergang rekonstruieren, sagt Anne-Katrin Seifert von der Landespolizeidirektion Suhl. Demnach war die 20-jährige Fahrerin des Kleinwagens in einer Rechtskurve auf der Landstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die Ursache, warum sie dorthin geriet und mit dem Auto gegen den entgegenkommenden Lastzug stieß, bleibt ungeklärt. Der Lkw-Fahrer, auch das bestätigte das Gutachten, hatte noch versucht auszuweichen, als er das Fahrzeug auf sich zukommen sah. Doch dies gelang ihm nicht mehr.