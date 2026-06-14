Es ist der Ort, wo sich fast genau vor zwei Wochen eine Tragödie abspielte: Beim schweren Verkehrsunfall kamen auf der Landesstraße zwischen Kaltensundheim und Aschenhausen insgesamt vier Menschen ums Leben. Die Initiative „Straßenkreuze“ hatte am Sonntagnachmittag zu einem Treffen eingeladen, um vor Ort noch einmal das Geschehen Revue passieren zu lassen, um Menschen, die sich sich mit den Unfallopfern verbunden fühlen, Gelegenheit zu geben, gemeinsam zu trauern, um denen, die hier ihr Leben ließen, nahe zu sein, aber auch, um gemeinsam Kraft und Hoffnung zu schöpfen.