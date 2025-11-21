Tragödie im Grabfeld: 25-Jähriger stirbt nach Frontalcrash mit Linienbus

Tödllicher Frontalzusammenstoß Freitagfrüh im Grabfeld zwischen Untereßfeld und Geroldhausen: Wie die Polizei berichtete, geriet ein 25-jähriger Autofahrer auf der glatten Bundesstraße 279 ins Schleudern und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Schulbus zusammen. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls nur mit dem Fahrer besetzt und von Bad Königshgofen in Richtung Sulzdorf unterwegs. Der Bus schleifte das Fahrzeug mit und geriet dann auf den rechten Seitenstreifen, bevor er zum Stehen kam. Der junge Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Busfahrer erlitt einen Schock und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Zeugin des Unfalls musste ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Unfallstelle liegt rund sieben Kilometer von der Kreisgrenze zu Hildburghausen entfernt.