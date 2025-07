Der circa 20 Jahre Tourist war in der Nacht auf Samstag vom Balkon seines Hotelzimmers gestürzt. Er starb bereits am Sonntag, wie jetzt bekannt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der junge Mann offenbar vom Balkon in den Hotelpool springen. "Zeugen berichteten uns, dass der Urlauber vom Balkon in den Pool springen wollte. Da die Ermittlungen noch laufen, können wir das aber nicht mit Gewissheit sagen", erklärte ein Sprecher der Polizei.