Flintsbach am Inn (dpa/lby) - Beim Abstieg vom Petersberg im Landkreis Rosenheim ist ein 46 Jahre alter Mann in ein steiles Waldgelände gestürzt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei zusammen mit einem Begleiter und einem weiteren Wanderer unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Er allein stürzte - warum, ist bislang unklar. Die Bergwacht und ein Notarzt rückten zu dem Unfallort bei Flintsbach am Inn aus, stellten jedoch nur noch den Tod des 46-Jährigen fest.