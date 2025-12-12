Tragisches Unglück: Bus überfährt 14-jährigen Radfahrer - tot

Kamen - Ein Linienbusfahrer hat einen 14 Jahre alten Fahrradfahrer im nordrhein-westfälischen Kamen überfahren und tödlich verletzt. Der Busfahrer sei am späten Nachmittag nach rechts auf das Betriebsgelände des Busunternehmens abgebogen und habe dabei den Jungen übersehen, sagte eine Polizeisprecherin. Der 14-Jährige sei in der bei Dortmund gelegenen Stadt zusammen mit einem Gleichaltrigen auf dem Bürgersteig gefahren.