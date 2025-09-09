Der Begründer, Inhaber und Betreiber des an der Landstraße zwischen Schmiedefeld und Suhl gelegenen Besucherbergwerks „Schwarze Crux“, Karl Rieger, ist am Montag im Krankenhaus an den Folgen des schweren Verkehrsunfalls vom Sonntagabend verstorben. Wie Montagnachmittag bekannt wurde, war er der Fahrer des Kleintransporters, mit dem der 19-jährige Unfallverursacher beim Überholen auf der Straße zwischen Schmiedefeld und Suhl frontal zusammenprallte. Das in der Polizeimeldung als Kleintransporter bezeichnete Fahrzeug war eigentlich ein Wohnmobil älteren Baujahrs, mit dem der 80-Jährige oft unterwegs war und das nicht über die bei neueren Fahrzeugen üblichen Sicherheitsvorrichtungen wie Airbags oder Seitenaufprallschutz verfügte.