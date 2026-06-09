In der Stadtkirche von Meiningen herrschte eine ergreifende Stille, die Luft durchdrungen von einer schwerwiegenden Melancholie und die Atmosphäre von einer tiefen Anspannung geprägt. An diesem Montag versammelten sich Feuerwehrmänner, Sanitäter, Polizisten und Seelsorger zu einer Andacht, die eigens für die Einsatzkräfte abgehalten wurde. Diese Männer und Frauen waren auch am schicksalsträchtigen 1. Juni vor Ort, als das Unheil bereits seinen Lauf genommen hatte und es für zwei Mütter und ihre Kinder zu spät war.