Tragischer Unfall: Rollstuhlfahrer von Betonmischer erfasst und getötet

Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Ein 86 Jahre alter Rollstuhlfahrer ist im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm von einem Betonmischer erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war laut Polizei mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl auf einem Zebrastreifen unterwegs, um die Straße zu überqueren. Der 30 Jahre alte Fahrer des Betonmischers wollte den Angaben nach aus einem Kreisverkehr in die Straße einbiegen, übersah den Krankenfahrstuhl und erfasste diesen mit der Front seines Lastwagens.