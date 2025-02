Emskirchen (dpa/lby) - Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist bei der Kollision mit einem Auto nahe Emskirchen in Mittelfranken ums Leben gekommen. Der Mann war am Abend von der Gemeinde Brunn aus in Richtung Wulkersdorf unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er habe die Bundesstraße 8 überqueren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto - die Ursache dafür war zunächst unklar.