Nach dem tragischen Unfall am Montagnachmittag, bei dem zwei Mütter und ihre Kleinkinder aus den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis ums Leben gekommen sind, läuft die Ermittlungsarbeit zum Hergang und zur Ursache weiter. Diese wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, sagt Anne-Kathrin Seifert von der Landespolizeiinspektion Suhl. Schnelle Ergebnisse seien „nicht zu erwarten“, es werde auch in diesem Fall mit größter Sorgfalt vorgegangen.