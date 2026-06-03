Nach dem tragischen Unfall am Montagnachmittag, bei dem zwei Mütter und ihre Kleinkinder aus den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis ums Leben gekommen sind, läuft die Ermittlungsarbeit zum Hergang und zur Ursache weiter. Diese wird noch einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, sagt Anne-Kathrin Seifert von der Landespolizeiinspektion Suhl. Schnelle Ergebnisse seien „nicht zu erwarten“, es werde auch in diesem Fall mit größter Sorgfalt vorgegangen.
Tragischer Unfall in der Rhön Ermittlungen zur Unfallursache werden dauern
Iris Friedrich 03.06.2026 - 11:45 Uhr