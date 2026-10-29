Grettstadt (dpa/lby) - Eine 85 Jahre alte Frau ist bei Grettstadt (Landkreis Schweinfurt) mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Auto fast einen halben Kilometer über einen Acker und prallte gegen einen Baum. Der Unfall sei erst später am Mittwoch bemerkt worden. Laut Polizei konnten die herbeigerufenen Rettungskräfte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Polizei bittet um Hinweise, um den genauen Unfallzeitpunkt und -hergang ermitteln zu können.