﻿Ein tragischer Todesfall überschattet die Kirmes in Winterstein bei Waltershausen. Das traditionsreiche Fest im Landkreis Gotha zieht regelmäßig auch Besucher aus dem benachbarten Wartburgkreis und dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen an. Doch in diesem Jahr nahm das Kirmeswochenende eine tragische Wendung: Ein 18-Jähriger kam im Ortskern ums Leben. Das teilte die Kirmesgesellschaft Winterstein am Sonntag auf ihrer Instagram-Seite mit.