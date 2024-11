Tragischer Bahnunfall: Schwerverletzter auf Gleisen entdeckt - Notoperation

Ein Reisender hatte den 20-Jährigen demnach am Sonntagmorgen schwer verletzt auf den Gleisen an der S-Bahnstelle Ottobrunn stehen gesehen, ihn auf den Bahnsteig gezogen und erstversorgt. Rettungskräfte stellten schwerste Verletzungen an beiden Beinen sowie einen offenen Bruch am Oberarm des jungen Mannes fest. Ob er innere Verletzungen erlitt, war zunächst unklar. Ein Fuß musste nach Polizeiangaben amputiert werden. Der Verunglückte wurde notoperiert.