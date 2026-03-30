Gillersdorf/Gotha/Greiz - Ein junger Autofahrer ist bei Gillersdorf nur knapp schwereren Verletzungen entgangen. Der 22-Jährige verlor auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte von der Straße, prallte gegen mehrere Bäume und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus; sein Auto musste geborgen werden.

Weniger glimpflich endete eine Fahrt am Sonntag bei Greiz. Ein 92-jähriger Mann kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für den Senior kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch am Unfallort. Die Polizei untersucht nun, warum der Wagen plötzlich ausbrach.

Auf der A4 bei Gotha verhinderte ein Lkw-Fahrer am späten Freitagabend eine Kollision mit einem Wildschwein – und richtete dabei erheblichen Schaden an. Um dem Tier auszuweichen, zog der 65-Jährige den Lastwagen nach rechts, beschädigte mehrere Leitbaken und riss sich die Ölwanne auf. Hunderte Liter Öl kontaminierten Standstreifen und Erdreich, das nun teilweise abgetragen werden muss. Fahrer und Wildschwein blieben unverletzt, der Lkw jedoch war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.