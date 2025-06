Wenn Friedersdorf an diesem Wochenende 655-jähriges Jubiläum feiert, dann haben die Mitglieder des Heimatvereins Besonderes zu bieten. Darunter neben der Ortschronik ein weiteres Werk mit Blick in die Vergangenheit „Friedersdorf zum Anschauen und Genießen“. Nicole Pabst sagt, dass man seit dem Winter die vielen eingegangenen Rezepte, teilweise über 100 Jahre alt, gesammelt hat, um sie nun in einem Buch zu präsentieren. Bereichert wird dieses besondere Kochbuch mit historischen Aufnahmen aus Friedersdorf. Für Nicole Pabst sei es sehr interessant gewesen zu lesen, wie vielfältig und womit die Leute gekocht haben.