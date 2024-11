Tränen vor dem Fernseher: Lisa Bitter war als Kind vom Fall der Mauer tief beeindruckt

Ludwigshafen/Berlin - Schauspielerin Lisa Bitter war als damals Fünfjährige vom Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren, am 9. November 1989, tief beeindruckt. "Meine Eltern haben damals geweint vor dem Fernseher. Als Kind habe ich nicht sofort verstanden, dass das vor Rührung war", sagte Bitter der Deutschen Presse-Agentur. "Es war auf jeden Fall etwas, das ich mir als Kind gemerkt habe." Bitter ist in Franken aufgewachsen, die damalige innerdeutsche Grenze zu Thüringen war nicht so weit entfernt.