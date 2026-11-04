Tränen und große Ziele: Victoria Carl ist zurück

Freut sich über die Rückkehr von Vic Foto: Daniel Löb/dpa

Es sei wichtig gewesen, wie „offen, ehrlich, direkt und intensiv“, in der Mannschaft über den Fall gesprochen worden sei. Das könne dabei helfen, Ähnliches für die Zukunft auszuschließen. „Wir müssen die Kräfte bündeln, die verschiedenen Felder, die wir haben, auch aus sportlicher Sicht, in denen wir noch besser werden müssen. Und da kann Victoria Carl viel dazu beitragen“, erklärte der Sportdirektor. Carl selbst hatte den positiven Dopingbefund auf die Einnahme des Hustenmittels Spasmo Mucosolvan zurückgeführt, das ihr ein Bundeswehrarzt bei der Militär-WM verabreicht hatte. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt. Nach vielen Monaten der Selbstzweifel sieht sie jetzt wieder „Licht am Ende des Tunnels“.