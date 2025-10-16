Als Enrico Back als Jungunternehmer bei seinen Eltern in die „Träbeser Bauernstube“ eingestiegen ist, musste er für einen guten Namen des Hauses nicht erst sorgen. Den hat es behalten und sogar noch gesteigert, nachdem der Junior aus seinen hochkarätigen gastronomischen Lehr- und Wanderjahren – zuletzt in Trier – zurückkehrte. „Von Tag 1 an haben wir gesagt, wir wollen hier weiter regionale Thüringer Küche betreiben – die stirbt sonst aus!“, sagt der 40-Jährige. Gemeinsam mit seiner Frau, die das Restaurant betreut, seiner Mutter in der Küche, dem Vater hinterm Tresen und einigen Aushilfen managt er die „Bauernstube“ in dem kleinen Meiniger Ortsteil unter der Geba, der zu Stepfershausen gehört. Immer wieder wurde modern umgebaut und zuletzt kamen neue Hotelzimmer dazu.