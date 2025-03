Traditionsunternehmen Wie sich der TV-Gerätehersteller Loewe neu aufstellt

Insolvenz und Nische

Loewe habe bisher eine Nische mit exklusiven und hochwertigen TV-Geräten bedient, sagte Khabliev in Kronach. "Und wenn man in der Nische bleibt, hat man immer das Risiko, dass vielleicht eines Tages das Geschäftsmodell nicht mehr ausreicht und man in Schwierigkeiten gerät." Man habe aus der Geschichte Loewes gelernt. Das 1923 gegründete Unternehmen musste 2013 das erste Mal und 2019 erneut in die Insolvenz gehen. Schließlich übernahm Ende 2019 Khabliev.