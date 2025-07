München (dpa/lby) - Golf-Profi Marcel Kaymer hält beim Traditionsturnier in München nach dem ersten Tag den Anschluss an die Spitzengruppe. Kaymer, der bislang als einziger Deutscher im Jahr 2008 bei der BMW International Open in Eichenried bei München gewinnen konnte, blieb wie auch Marcel Schneider mit 70 Schlägen zwei Schläge unter dem Platzstandard. "Ein solider Start", sagte Kaymer.