Von Dellingshausen nicht belohnt

Von Dellingshausen, der vor einem Monat in Salzburg seinen Premierensieg auf der DP World Tour gelandet hatte, unterstrich die gute Form. Kaymer attestierte dem Kollegen die beste Leistung des Trios - auch wenn das sich nicht im Ergebnis niederschlug. Nach drei Schlägen über Par an Loch 14 verlor er den Faden. Der 32-Jährige muss sich am Freitag, wenn es für das Trio früh auf den Kurs geht, für den Cut steigern.