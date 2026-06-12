Die Erinnerung an ausgefüllte und kollegiale Jahre ihres Arbeitslebens lässt alljährlich im Sommer zahlreiche Angehörige der einstigen VEB Thüringer Kugellagerfabrik Zella-Mehlis für einige Stunden zusammenkommen, um gemeinsam einen schönen Nachmittag zu verbringen. Die diesjährige Wiedersehensveranstaltung findet am Freitag, 21. August, ab 14 Uhr in der Gaststätte „Fuchsbau“ in der Beethovenstraße in Zella-Mehlis statt.