Sie hatten es gehofft, die Organisatoren des SV 09 Arnstadt, als sie im Mai zu einem letzten Spiel in die legendäre Manfred-von Brauchitsch-Kampfbahn nach Rudisleben luden, dass dies eben doch nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang sein würde. 15 Jahre hatte der Sportplatz im Arnstädter Ortsteil im Dornröschenschlaf gelegen, drohte der Abriss und die anderweitige Bebauung des Geländes. Nun ist er wieder wach geküsst. Stadtverwaltung und Stadtrat haben sich zum Erhalt des Areals bekannt, Wenn auch nicht als reiner Sportplatz sondern als öffentliche Veranstaltungsfläche.