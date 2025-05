Das heftige Gewitter am Samstagabend ließ Schlimmes befürchten. Ob der traditionelle Waldgottesdienst an der Lutherlinde in diesem Jahr wird stattfinden können, war fraglich. Doch es waren größere Schäden wie in anderen Orten ausgeblieben und so konnte die Tradition auch im 42. Jahr fortgesetzt werden. Auch wenn sich die Temperaturen stark abgekühlt hatten und dadurch etwas weniger Besucher gekommen waren als in den Vorjahren, schien doch inzwischen wieder die Sonne und es blieb trocken, was ebenso wichtig ist.